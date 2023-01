Cody Gakpo moet Liverpool-debuut uitstellen

De Duitser had eerder al aangegeven te verwachten dat de wedstrijd voor de international van Oranje nog net iets te vroeg komt.

De Engelse club nam de aanvaller voor naar verluidt zo’n 50 miljoen euro over van PSV. Gakpo (23) zat vrijdag als toeschouwer al wel op de tribune van Anfield bij de competitiewedstrijd tegen Leicester City. Liverpool won dat duel.

Bij Liverpool is Virgil van Dijk als gebruikelijk wel van de partij. Voorin staan onder meer Mohamed Salah en Darwin Núñez. Liverpool staat momenteel op de zesde plaats in de Premier League.

Ten Hag verwacht Martínez en McTominay terug bij Manchester

Trainer Erik ten Hag verwacht Lisandro Martínez en Scott McTominay snel terug bij Manchester United. De coach sluit niet uit dat de twee dinsdag alweer deel uit maken van de selectie voor het competitieduel met Bournemouth. „Ik ben optimistisch”, zo verklaarde hij.

Martínez, oud-Ajacied, is inmiddels weer in training bij de club uit de Premier League nadat hij met Argentinië het WK in Qatar won. McTominay was ziek gedurende de feestdagen.

„Beiden hebben vandaag en gisteren goed getraind”, aldus Ten Hag. „Het gaat de goede kant op. Wat ik zeker weet is dat we desondanks geen grote risico’s willen lopen. Er zijn nog veel wedstrijden te gaan dit seizoen en we hebben iedereen nodig.”

Manchester United sloot 2022 op oudejaarsdag af met een overwinning bij Wolverhampton Wanderers, 1-0. De club staat momenteel vierde in de Premier League.