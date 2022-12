Voetbalclubs betalen tussenpersonen ruim 585 miljoen euro bij internationale transfers

Het bedrag dat in totaal werd uitgekeerd was toch minder hoog dan in het recordjaar 2019, toen de clubs 654,7 miljoen dollar (615,4 miljoen euro) uitgaven aan de diensten van tussenpersonen.

De FIFA meldt in haar jaarlijkse rapportage over internationale transfers dat het aantal clubs dat een ’intermediair’ inschakelde bij een transfer dit jaar is gestegen met 22 procent. Het ging om in totaal 1532 transfers.

Rijke clubs

Het zijn vooral de rijke Europese clubs die zich een tussenpersoon kunnen veroorloven, want zij namen 96,2 procent van de 622,8 miljoen dollar voor hun rekening. Engelse voetbalclubs voeren de lijst aan met 203,2 miljoen dollar.

17.240

Volgens de wereldvoetbalbond maakten in 2022 17.240 spelers een internationale transfer. Spelers gebruikten bij 3086 van die transfers (15,3 procent) naar een club over de grens een tussenpersoon zoals een zaakwaarnemer.

Het aantal clubs dat een tussenpersoon inschakelde bij een internationale transfer van een vrouwelijke speler steeg met 42,9 procent. Speelsters maakten bij 340 transfers gebruik van een zaakwaarnemer.