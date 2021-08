Donyell Malen uitzondering in voorselectie Oranje: ’Dat is niet des Louis van Gaals’

„Ik heb de lijst van (de ontslagen, red.) Frank de Boer als uitgangspunt genomen, want wij hebben geen tijd gehad om te scouten”, aldus Van Gaal, doelend op de korte aanloopperiode. Op 1 september, terwijl de Europese competities amper zijn begonnen, wacht al het eerste duel met Noorwegen.

„Tegenwoordig is het een tendens dat trainers hun spelers amper meer negentig minuten laten spelen, dus we weten niet zoveel van de fitheid van veel spelers”, stelde Van Gaal, die dus vooral voetballers in zijn voorselectie heeft opgenomen die wel al meerdere duels in de benen hebben.

Louis van Gaal tijdens zijn presentatie in Zeist. Ⓒ Getty Images

„Het is belangrijk dat we uitgaan van fitte spelers, ook al beperkt dat de groep. Ik heb nu slechts 25 spelers geselecteerd. Die kunnen ook nog geblesseerd raken en dan heb ik niet eens genoeg spelers om elf tegen elf tactisch te trainen.”

Tactisch plan

Van Gaal weet dat hij direct moet presteren om met Oranje een goede kans te blijven maken op een ticket voor het WK in Qatar van volgend jaar. „Dat kan niet met spelers die nog geen negentig minuten hebben gespeeld. In de huidige voorselectie zit desondanks één speler die nog geen negentig minuten heeft gespeeld. Maar dat is een speler met wie ik het tactisch plan kan veranderen. Daarom heb ik toch voor hem gekozen, ook al is dat niet des Van Gaals.”

Van Gaal doelde op Malen, die deze zomer van PSV overstapte naar Borussia Dortmund. „Hij heeft een keer twintig en een keer veertig minuten gespeeld, that’s it. Toch heb ik hem geselecteerd. Ik moest wel, want het gaat om spitsen. Er moet toch iemand een doelpunt maken.”