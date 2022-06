Premium Het beste van De Telegraaf

Primoz Roglic: ’Ik miste wel iets essentieels’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Primoz Roglic Ⓒ ProShots

KOPENHAGEN - Voor Primoz Roglic zal de eerste Tour-week wel even billenknijpen worden. Vorig jaar stuiterde hij meerdere malen van zijn fiets. Meteen al in de eerste etappe door de vrouw met het beruchte ’Opi Omi’-bord, maar vooral zijn keiharde klapper in rit 3 werd hem funest. Toen was zijn hoop op de Tour-zege vervlogen, nadat hij het geel in 2020 in de allesbeslissende tijdrit aan Tadej Pogacar verspeelde.