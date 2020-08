Sport Kort: speler Cercle Brugge test positief op corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: speler Cercle Brugge test positief op corona

23:20 Vlak voor de start van de voetbalcompetitie in België heeft een speler van Cercle Brugge positief getest op het nieuwe coronavirus. Om wie het gaat heeft de club niet gezegd.

De voetballer gaat nu zeven dagen in quarantaine. Hij verkeert vooralsnog in goede gezondheid. Alle andere spelers en betrokkenen van Cercle testten negatief.

Zaterdag begint Cercle aan het seizoen met de wedstrijd tegen Standard Luik. De tegenstander is direct geïnformeerd over de stand van zaken. De ontmoeting gaat gewoon door.

Sinds enkele weken worden de spelers en stafleden van alle clubs wekelijkse getest, volgens het protocol van de Pro League. Cercle breidde vorige maand de testgroep nog uit, waarbij ook alle interne medewerkers wekelijks een test ondergaan.

Voetbal: PSG-coach Tuchel breekt botje in voet

20:56 uur Thomas Tuchel, de Duitse coach van Paris Saint-Germain, heeft een botje in zijn linkervoet gebroken. Dat gebeurde tijdens fitnessen, zo liet de Franse club weten.

Of Tuchel komende woensdag aan het werk kan als PSG in Lissabon in de kwartfinale van de Champions League tegen het Italiaanse Atalanta speelt, is nog niet duidelijk.

De Franse kampioen weet ook nog niet of Kylian Mbappé, Marco Verratti, Layvin Kurzawa en Thilo Kehrer kunnen worden ingezet. Ze zijn niet fit. Angel Di Maria ontbreekt in de Portugese hoofdstad wegens een schorsing.

Voetbal: Vitesse klopt Heerenveen

17.00 uur: Vitesse heeft een oefenduel met sc Heerenveen gewonnen. Op het veld van de Friezen werd het onder welhaast tropische omstandigheden 2-1 voor de Arnhemmers. Vitesse blijft daardoor ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Eerder speelde de club gelijk tegen Jong FC Utrecht, om daarna te winnen van FC Volendam en Westerlo.

Na een kwartier leidde het elftal van de Duitse trainer Thomas Letsch al met 2-0, door doelpunten van Matús Bero en Thomas Buitink. Vlak voor rust scoorde Chidera Ejuke voor Heerenveen. Buitink viel in de tweede helft geblesseerd uit. Bij Heerenveen maakte Erwin Mulder, teruggekomen van Swansea City, zijn rentree in het doel.

Voetbal: Voetballers de kroeg in, twee coronagevallen

14.36 uur: De wedstrijd tussen Aberdeen en St. Johnstone in de Schotse voetbalcompetitie gaat zaterdag niet door. Dat is besloten nadat twee voetballers van Aberdeen positief hadden getest op het nieuwe coronavirus. Daarnaast moeten zes spelers van Aberdeen voorlopig in quarantaine omdat ze recent contact hebben gehad met hun twee medespelers.

Het achttal ging zaterdag, na de thuiswedstrijd tegen Rangers FC, een kroeg in Aberdeen in. In die kroeg liepen de twee spelers het virus op, bleek later. De andere wedstrijden in de tweede speelronde van de Schotse competitie gaan dit weekeinde wel door.

Voetbal: Bayern opent Bundesliga tegen Schalke

13.06 uur: Bayern München begint het nieuwe seizoen in de Bundesliga met een thuiswedstrijd tegen Schalke 04. Het is de bedoeling dat dit op vrijdag 18 september de openingswedstrijd van de Duitse competitie wordt.

Als Bayern echter de finale van de Champions League haalt, dan schuift de wedstrijd op naar maandag 21 september zodat de ploeg van trainer Hansi Flick iets meer voorbereidingstijd heeft. Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach is in dat geval op 18 september de eerste wedstrijd van het seizoen 2020-2021.

Bayer Leverkusen, de club van trainer Peter Bosz en linksback Daley Sinkgraven, opent de Bundesliga met een uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg, de club van spits Wout Weghorst. Davy Klaassen neemt het met Werder Bremen op tegen Hertha BSC, de club van onder anderen Karim Rekik, Javairo Dilrosun en de kersverse aanwinst Deyovaisio Zeefuik.

Voetbal: Ajax en FC Twente tegenover elkaar in eerste competitieronde bij vrouwen

11.32 uur: Ajax en FC Twente staan op zondag 6 september tegenover elkaar in de eerste speelronde van de Eredivisie voor vrouwen. De speelsters van PSV nemen het in Eindhoven op tegen vv Alkmaar, staat in het vrijdag door de KNVB gepubliceerde speelschema.

De Eredivisie voor vrouwen telt acht teams. De andere vier zijn ADO Den Haag, Excelsior, SC Heerenveen en PEC Zwolle. Na achttien speelronden nemen de bovenste vier en de onderste vier teams het in play-offs tegen elkaar op.

De wedstrijden worden komend seizoen, op de eerste speelronde na, standaard gespeeld op vrijdagavond. Eén duel wordt wekelijks op zondag gespeeld en is dan live te zien op FOX Sports. Afgelopen seizoen was dat nog niet het geval. De NOS laat op zondagavond een samenvatting van die wedstrijd zien.

Zwemmen: Van Rouwendaal verkast naar Maagdenburg

11.02 uur: Sharon van Rouwendaal verhuist van Frankrijk naar Duitsland. De olympisch kampioene van Rio 2016 in het open water breekt met haar Franse coach Philippe Lucas. Ze gaat in Maagdenburg trainen onder de Duitser Bernd Berkhahn.

„Het laatste jaar begon ik te vaak en te sterk te twijfelen aan de samenwerking met Philippe”, zegt Van Rouwendaal, die sinds 2013 in Montpellier woont en traint. „Ik ben olympisch kampioen geworden onder zijn leiding en ben hem ontzettend dankbaar, maar ik ben toe aan verandering en iets nieuws.”

De 26-jarige zwemster deed afgelopen seizoen al een paar keer mee aan een trainingsstage met de groep van de Duitse bondscoach Berkhahn, waartoe onder anderen haar vriend Rob Muffels en wereldkampioen Florian Wellbrock behoren. „Dat beviel erg goed. Ik heb nu de knoop doorgehakt en ben ontzettend blij dat ik in het team van Bernd aan de slag mag. Ik kan me nu zonder zorgen en met volle overtuiging gaan voorbereiden op succesvolle Spelen volgend jaar in Tokio.”

Van Rouwendaal, al zeker van deelname aan de Spelen, verhuist later deze maand naar Maagdenburg. Tijdens wedstrijden en toernooien wordt ze begeleid door het Nederlandse coachingsteam van zwembond KNZB.

Basketbal: Bucks verstevigt leiding aan kop Eastern Conference

07.33 uur: Milwaukee Bucks heeft de leiding in de Eastern Conference van de NBA versterkt. De wedstrijd tegen Miami Heat eindigde donderdag (plaatselijke tijd) in 130-116. Miami Heat stond vijf minuten voor tijd nog met 111-110 voor. Voor Milwaukee Bucks was het de eerste zege in drie duels. Houston Rockets en Brooklyn Nets waren de voorbije dagen te sterk.

Khris Middleton en Giannis Antetokounmpo noteerden allebei 33 punten voor Milwaukee Bucks. Duncan Robinson was bij Miami Heat met 21 punten het meest trefzeker.

Dallas Mavericks leed de derde nederlaag in vier wedstrijden sinds de NBA onlangs weer opstartte. Los Angeles Clippers was met 126-111 te sterk. Los Angeles Lakers, leider in de stand van de Western Conference, verloor met 113-97 van de Houston Rockets. James Harden nam bij de Rockets 39 punten voor zijn rekening.