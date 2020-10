FC Groningen zonder Arjen Robben langs Fortuna Sittard

FC Groningen viert de 1-3 van Bart van Hintum. Ⓒ ANP

Subtopper FC Groningen heeft de uitwedstrijd tegen laagvlieger Fortuna Sittard met 3-1 gewonnen. Met twee treffers in de eerste helft was spits Jørgen Strand Larsen belangrijk bij de bezoekers, maar ook linksback Bart van Hintum was waardevol met een doelpunt en twee assists.