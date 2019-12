Video: Van der Vaart door het dolle na wereldtitel

Zo ook in de studio van Ziggo Sport, waar Rafael van der Vaart explodeerde van vreugde. De partner van handbalster Estavana Polman hield het tijdens de laatste minuten van het bloedstollende duel niet meer, en liep de studio uit.

Bekijk ook: Wereldgoud voor handbalsters na bloedstollende finale

Nadat Oranje de wereldtitel in extremis veilig had gesteld, liet Van der Vaart zich in de studio volledig gaan en bekogelde hij presentator Jack van Gelder met een handbal. „Geweldig, het zat allemaal mee”, jubelde de oud-topvoetballer, die Polman natuurlijk prees. „Wat een talent, wat een topper”, lachte Van der Vaart zijn tanden bloot bij het zien van de beelden van de door Polman gemaakte doelpunten.

Bekijk hieronder de eerste reactie van aanvoerster Danick Snelder.