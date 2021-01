36 miljoen euro winst voor Chelsea ondanks corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Chelsea maakt miljoenenwinst ondanks corona

11.31 uur: Chelsea heeft ondanks de coronacrisis afgelopen seizoen goed geboerd. De Londense club uit de Premier League noteerde 32,5 miljoen pond winst (omgerekend ruim 36 miljoen euro).

De club meldde wel een lagere omzet (454 miljoen euro tegen een boekjaar eerder 498 miljoen euro), maar kon desondanks winst boeken dankzij extra inkomsten door kwalificatie voor de Champions League en uit de verkoop van spelers. De transfer van Eden Hazard naar Real Madrid afgelopen zomer leverde Chelsea naar verluidt 100 miljoen euro op.

„Net als bij veel bedrijven heeft de pandemie een aanzienlijke invloed gehad op het inkomen van Chelsea, maar het is een teken van kracht en stabiliteit dat onze club nog steeds in staat was om winst te boeken”, zei voorzitter Bruce Buck. Als de pandemie niet was uitgebroken, zou de club afgelopen seizoen een recordomzet en recordwinst hebben gemaakt, voegde Buck eraan toen.

Chelsea is de huidige nummer 6 met 26 punten uit 16 wedstrijden. De club speelt zondag tegen Manchester City.

Harden leidt Houston Rockets naar eerste seizoenszege NBA

10.51 uur: James Harden heeft Houston Rockets naar de eerste zege van dit seizoen geleid in het Amerikaanse profbasketbal. De sterspeler maakte 33 punten in de NBA-wedstrijd tegen Sacramento Kings, die de Rockets wonnen met 122-119.

John Wall maakte zijn langverwachte debuut voor Houston Rockets. Hij speelde zelfs zijn eerste officiële wedstrijd sinds eind 2018. Wall was heel lang uitgeschakeld door een hielblessure en miste de eerste twee wedstrijden van dit seizoen omdat hij in contact was geweest met iemand die besmet was met het coronavirus.

Wall maakte een goede indruk en leverde met 22 punten en 9 assists bij aan de score. „Fantastisch dat we onze eerste winst binnen hebben. Het is mijn taak om James (Harden) zoveel mogelijk te helpen en het wat makkelijker te maken voor hem”, zei de pointguard.

Harrison Barnes was topschutter bij Sacramento met 24 punten. Die ploeg leed zijn tweede nederlaag van het seizoen.

Philadelphia 76ers won al voor de vierde keer dit seizoen en bracht Orlando Magic de eerste nederlaag toe: 116-92. Joel Embiid en Seth Curry waren met ieder 21 punten de topscorers bij de ’Sixers’, die vijftien keer scoorden van afstand met 3-punters. Indiana Pacers boekte ook zijn vierde zege van het seizoen door Cleveland Cavaliers met 119-99 te verslaan. Domantas Sabonis maakte 25 punten voor de Pacers, die met Phildelphia en Orlando de stand in de oostelijke divisie aanvoeren.