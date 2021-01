Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Trainer Hasselbaink keert terug bij Burton Albion

23.20 uur: Jerrel Floyd Hasselbaink gaat voor de tweede keer aan de slag als hoofdtrainer van Burton Albion. Hij moet de hekkensluiter van League One, het derde niveau van Engeland, voor degradatie behoeden. Hasselbaink promoveerde in 2015 met Burton Albion vanuit League 2.

De 48-jarige Hasselbaink zat twee ruim jaar zonder werk sinds zijn vertrek bij het Engelse Northampton Town FC. De oud-aanvaller van onder meer Chelsea, Atlético Madrid en het Nederlands elftal had eerder Queens Park Rangers onder zijn hoede. Hij begon zijn loopbaan als hoofdtrainer in 2013 bij Antwerp.

Voetbal: Cambuur hervat seizoen zonder twee besmette spelers

19.46 uur: SC Cambuur hervat zondag tijden het uitduel met Eindhoven de titelrace in de Keuken Kampioen Divisie zonder twee spelers. Zij zijn positief getest op het coronavirus en zitten thuis in quarantaine.

„Ja, ook wij ontkomen er niet aan”, vertelt trainer Henk de Jong op de website van zijn club. „Twee van onze jongens zijn positief getest op corona en zitten even verplicht thuis. Na de feestdagen is iedereen één voor één getest en we zijn in alles heel voorzichtig geweest. Maar het hoort er helaas bij in deze tijd en dat is vooral vervelend voor de jongens die het betreft.”

Cambuur hervat het seizoen als koploper, met 3 punten voorsprong op Almere City.

Voetbal: Spits Osimhen van Napoli heeft corona

19.44 uur: De Nigeriaanse aanvaller Victor Osimhen van Napoli is positief getest op het coronavirus. Hij zit thuis in quarantaine.

Napoli nam Osimhen afgelopen zomer voor 60 miljoen euro over van Lille. Hij scoorde tweemaal in acht duels en staat sinds november aan de kant met een schouderblessure. De 22-jarige Osimhen is volgens Napoli niet in contact gekomen met zijn medespelers.

Napoli speelt zondag tegen Cagliari in de Serie A. De club uit Napels staat vijfde op de ranglijst met 9 punten minder dan koploper AC Milan.

Skiën: Pool Kubacki wint met recordsprong nieuwjaarsspringen Garmisch

19.09 uur: De Pool Dawid Kubacki heeft dankzij een recordafstand van 144 meter in zijn tweede sprong het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Hij troefde de Noor Halvor Egner Granerud af, die na de eerste sprong nog de leiding had in de tweede wedstrijd uit de Vierschansentournee. Granerud, de leider in de wereldbeker deze winter, eindigde als tweede. De derde plaats was voor de Pool Piotr Zyla.

Kubacki won vorig jaar de prestigieuze wedstrijdenreeks op vier grote schansen in Duitsland en Oostenrijk, maar hij was dit jaar matig begonnen met de vijftiende plaats dinsdag in de eerste wedstrijd van de tournee in Oberstdorf. Hij herstelde zich in Garmisch goed met een eerste sprong van 139 meter, maar kreeg toch een lagere score dan Granerud, die zijn sprong van 137 meter nagenoeg perfect uitvoerde.

Maar in zijn tweede poging vloog Kubacki verder dan ooit op de olympische schans in het Duitse wintersportoord. Een afstand van 144 meter was nog nooit behaald. Granerud, die als laatste aan de beurt was, landde in zijn tweede sprong na 136 meter en daarmee moest hij zijn eerste plaats afstaan aan Kubacki.

De Duitser Karl Geiger, die dinsdag nog won in Oberstdorf, eindigde als vijfde. Hij moest ook nog de Poolse olympisch kampioen Kamil Stoch voor zich dulden, die vierde werd. De Noor Marius Lindvik, vorig jaar winnaar in Garmisch, meldde zich af. Hij had last van een ontstoken verstandskies en zocht een tandarts op.

De Vierschansentournee gaat op 3 januari verder in Innsbruck met de derde wedstrijd.

Skiën: Granerud leidt na eerste sprong Garmisch-Partenkirchen

15.31 uur: De Noor Halvor Egner Granerud leidt na de eerste sprong bij het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen, de tweede wedstrijd uit de Vierschansentournee. Granerud, de leider in de wereldbeker van deze winter, kwam tot een afstand van 137 meter en door de fraaie uitvoering op de beste score van 138,7 punten.

De Pool Dawid Kubacki, vorig jaar winnaar van de prestigieuze wedstrijdenreeks in het skispringen, landde na 139 meter, maar kreeg toch een lagere score: 137,7. Olympisch kampioen Kamil Stoch sprong 135 meter ver en nam met een score van 131,5 punten de derde plaats in. De eerste dertig na de eerste ronde komen later vrijdag in actie voor een tweede sprong van de grote schans in het Duitse wintersportoord.

De Duitser Karl Geiger, die dinsdag de eerste wedstrijd van de tournee in Oberstdorf won, stelde teleur met de veertiende plaats na de eerste sprong. De Noor Marius Lindvik, vorig jaar winnaar in Garmisch, meldde zich af. Hij had last van een ontstoken verstandskies en zocht een tandarts op.

Voetbal: RB Leipzig moet Duitse international Henrichs langer missen

13.27 uur: RB Leipzig moet langer dan gedacht de Duitse rechtsback Benjamin Henrichs missen. Het herstel van de 23-jarige international, die kampt met een knieblessure, heeft zeker een maand vertraging opgelopen, aldus coach Julian Nagelsmann. „Het doel is dat hij in februari terugkeert. Maar het is relatief moeilijk te voorspellen omdat hij nog steeds problemen heeft.”

Henrichs wordt dit seizoen gehuurd van het Franse AS Monaco. Hij is al sinds november uit roulatie. Leipzig, de huidige nummer 3 in de Bundesliga, speelt zaterdag uit tegen VfB Stuttgart.

Voetbal: Transfers naar Engeland veel moeilijker na brexit

13.14 uur: De Engelse clubs kunnen nu de brexit een feit is niet meer vrijelijk spelers uit de Europese Unie contracteren. Voetballers uit de EU zullen eerst een werkvergunning moeten krijgen. Het verkrijgen van die vergunning is gekoppeld aan een puntensysteem. De FA heeft de nieuwe regels opgesteld.

Pas bij het behalen van het minimumaantal vereiste punten is de werkvergunning gegarandeerd en kan een transfer worden afgerond. Factoren die de punten bepalen zijn onder meer het aantal gespeelde interlands van een speler, het niveau van de vorige club van de speler, het succes van die club in de competities en het aantal gespeelde wedstrijden van een speler.

Voor spelers afkomstig uit een EU-land die al onder contract staan bij een Engelse club verandert er niets. Zij moeten alleen een aanvraag indienen om langer te mogen blijven.

Volgens de FA leiden de nieuwe transferregels ertoe dat Engels talent meer kans krijgt zich te ontwikkelen in de Premier League, omdat het voor ’middelmatige’ buitenlandse spelers beduidend lastiger wordt een werkvergunning te krijgen.

Chelsea maakt miljoenenwinst ondanks corona

11.31 uur: Chelsea heeft ondanks de coronacrisis afgelopen seizoen goed geboerd. De Londense club uit de Premier League noteerde 32,5 miljoen pond winst (omgerekend ruim 36 miljoen euro).

De club meldde wel een lagere omzet (454 miljoen euro tegen een boekjaar eerder 498 miljoen euro), maar kon desondanks winst boeken dankzij extra inkomsten door kwalificatie voor de Champions League en uit de verkoop van spelers. De transfer van Eden Hazard naar Real Madrid afgelopen zomer leverde Chelsea naar verluidt 100 miljoen euro op.

„Net als bij veel bedrijven heeft de pandemie een aanzienlijke invloed gehad op het inkomen van Chelsea, maar het is een teken van kracht en stabiliteit dat onze club nog steeds in staat was om winst te boeken”, zei voorzitter Bruce Buck. Als de pandemie niet was uitgebroken, zou de club afgelopen seizoen een recordomzet en recordwinst hebben gemaakt, voegde Buck eraan toen.

Chelsea is de huidige nummer 6 met 26 punten uit 16 wedstrijden. De club speelt zondag tegen Manchester City.

Harden leidt Houston Rockets naar eerste seizoenszege NBA

10.51 uur: James Harden heeft Houston Rockets naar de eerste zege van dit seizoen geleid in het Amerikaanse profbasketbal. De sterspeler maakte 33 punten in de NBA-wedstrijd tegen Sacramento Kings, die de Rockets wonnen met 122-119.

John Wall maakte zijn langverwachte debuut voor Houston Rockets. Hij speelde zelfs zijn eerste officiële wedstrijd sinds eind 2018. Wall was heel lang uitgeschakeld door een hielblessure en miste de eerste twee wedstrijden van dit seizoen omdat hij in contact was geweest met iemand die besmet was met het coronavirus.

Wall maakte een goede indruk en leverde met 22 punten en 9 assists bij aan de score. „Fantastisch dat we onze eerste winst binnen hebben. Het is mijn taak om James (Harden) zoveel mogelijk te helpen en het wat makkelijker te maken voor hem”, zei de pointguard.

Harrison Barnes was topschutter bij Sacramento met 24 punten. Die ploeg leed zijn tweede nederlaag van het seizoen.

Philadelphia 76ers won al voor de vierde keer dit seizoen en bracht Orlando Magic de eerste nederlaag toe: 116-92. Joel Embiid en Seth Curry waren met ieder 21 punten de topscorers bij de ’Sixers’, die vijftien keer scoorden van afstand met 3-punters. Indiana Pacers boekte ook zijn vierde zege van het seizoen door Cleveland Cavaliers met 119-99 te verslaan. Domantas Sabonis maakte 25 punten voor de Pacers, die met Phildelphia en Orlando de stand in de oostelijke divisie aanvoeren.