Sport Kort: Ajax beboet wegens vuurwerk

22:50 uur: De KNVB heeft Ajax twee boetes opgelegd wegens het afsteken van vuurwerk door de eigen fans. Dat gebeurde rond de bekerfinale tegen Willem II en de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap. Met het vuurwerk rond de bekerfinale is een bedrag van 15.000 euro gemoeid. Als supporters in de komende twee jaar opnieuw in de fout gaan mag Ajax bij de eerstvolgende uitwedstrijd geen fans meenemen. De boete voor het duel met De Graafschap bedraagt 10.000 euro.

22:41 uur: Ianis Hagi heeft Genk naar de overwinning geschoten in het openingsduel van het Belgische voetbalseizoen. De jonge Roemeen zette de kampioen van vorig seizoen in het duel met KV Kortrijk na de hervatting op 2-1. Daar bleef het bij

21.56 uur: De Nederlandse softbalsters nemen volgend jaar niet deel aan de Olympische Spelen. Ze leden op het OKT in Utrecht een nederlaag tegen Europees kampioen Italië. Het werd 7-4. Donderdagavond verloor Nederland al met 5-2 van Groot-Brittannië. Oranje had de eerste twee duels op Sportpark de Paperclip nog met grote cijfers gewonnen, van Zuid-Afrika (11-1) en Spanje (7-0).

Victor Campenaerts Ⓒ Hollandse Hoogte

20.12 uur: Wielrenner Victor Campenaerts zal in augustus in Alkmaar zijn dubbele Europese titel tijdrijden niet verdedigen. De Lotto Soudal-renner zegt niet voldoende hersteld te zijn van de inspanningen van de afgelopen maanden, waarbij hij op 16 april in het Mexicaanse Aguascalientes een werelduurrecord reed. Campenaerts start ook niet in de BinckBank Tour.

20.10 uur: Anne van Dam heeft de cut gehaald op het Evian Championship, een van de vijf majors op de LPGA Tour. Ze liep in Frankrijk een ronde van 71 slagen en dat is er één minder dan op de openingsdag. Van Dam noteerde op de tweede dag vier birdies en evenveel bogeys. Ze besloot haar ronde op de achttiende hole met een score van 6, een bogey. Donderdag had ze nog twee double bogeys op haar kaart staan. De Zuid-Koreaanse Lee Mi-hyang is halverwege het toernooi de leidster in Evian. Zij staat op 132 slagen en dat is tien onder par.

Ivan Lendl (l) en Alexander Zverev Ⓒ BSR Agency

19.42 uur: Alexander Zverev wordt niet langer bijgestaan door coach Ivan Lendl. Dat bevestigde Zverev na het bereiken van de halve finales op het ATP-toernooi van Hamburg. Zverev en Lendl werkten sinds augustus van vorig jaar samen. De 22-jarige Zverev wilde de breuk eigenlijk na het toernooi bekendmaken, maar het nieuws lekte uit. Onder leiding van Lendl won Zverev vorig jaar de ATP Finals, het eindejaarstoernooi. Op de grandslamtoernooien presteert de nummer 5 van de wereld al jaren ondermaats. Onlangs verloor hij op Wimbledon in de eerste ronde en hij kwam nog nergens voorbij de kwartfinales. Lendl (59) was in het verleden ook coach van Andy Murray.

Arantxa Rus Ⓒ ANP

18.45 uur: Het is Arantxa Rus niet gelukt tot de laatste vier door te dringen op het WTA-toernooi van Palermo. De tweede speelster van Nederland, de nummer 130 van de wereld, was in de kwartfinales kansloos met 6-2 6-1 tegen de Spaanse Paula Badosa.

12.18 uur: De internationale wielrenunie UCI gaat de kalender van het baanwielrennen definitief wijzigen. Na een tussenjaar zal vanaf 2021 de Nations Cup het bestaande wereldbekercircuit vervangen. De drie wedstrijden in die competitie - drie minder dan in de huidige wereldbekeropzet - worden gehouden tussen april en september en zijn alleen toegankelijk voor landenteams. Vanaf 2021 zullen de wereldkampioenschappen baanwielrennen worden gehouden in oktober. Nu is dat nog in maart.

Robert Meeuwsen (l.) en Alexander Brouwer Ⓒ BSR Agency

10.27 uur: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben op de Tokio Open, een toernooi uit de World Tour, de kwartfinales bereikt. Het Nederlandse beachvolleybalduo was in de Japanse hoofdstad in drie sets te sterk voor de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak: 21-14 18-21 15-10.

09.36 uur: Voormalig atlete Sylvia Barlag dingt mee naar het vicevoorzitterschap van wereldatletiekbond IAAF. De Nederlandse is een van de elf kandidaten voor de vier beschikbare plaatsen achter voorzitter Sebastian Coe. Barlag (65) is al bestuurslid. Voor die functie is ze herkiesbaar, meldt de IAAF. De IAAF gaat voor het eerst een vrouwelijke vicevoorzitter benoemen.

08.22 uur: Atlete Allyson Felix heeft op de Amerikaanse kampioenschappen haar rentree gemaakt na een afwezigheid van dertien maanden. De meervoudig olympisch en wereldkampioene, gespecialiseerd in de 200 en 400 meter, bereikte op die laatste afstand de halve finales. Ze eindigde slechts als vierde in haar heat, maar mag op basis van haar tijd (52,20) terugkomen. De 33-jarige Felix beviel in november - een maand te vroeg - van een dochter.

Daniele de Rossi is aangekomen in Argentinië. Ⓒ AFP

08.05 uur: Daniele De Rossi zet zijn voetballoopbaan voort bij het Argentijnse Boca Juniors. De Italiaanse middenvelder was transfervrij nadat hij in mei zijn laatste wedstrijd had gespeeld voor AS Roma. Bij die club was hij in de schaduw van aanvaller Francesco Totti uitgegroeid tot een tweede boegbeeld. De Rossi, net 36 geworden, speelde in achttien jaar 616 duels voor de Romeinse club. Alleen Totti had meer wedstrijden (786) achter zijn naam.