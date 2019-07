Sport Kort: Beachduo naar kwartfinale in Tokio

10.27 uur: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben op de Tokio Open, een toernooi uit de World Tour, de kwartfinales bereikt. Het Nederlandse beachvolleybalduo was in de Japanse hoofdstad in drie sets te sterk voor de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak: 21-14 18-21 15-10.

09.36 uur: Voormalig atlete Sylvia Barlag dingt mee naar het vicevoorzitterschap van wereldatletiekbond IAAF. De Nederlandse is een van de elf kandidaten voor de vier beschikbare plaatsen achter voorzitter Sebastian Coe. Barlag (65) is al bestuurslid. Voor die functie is ze herkiesbaar, meldt de IAAF. De IAAF gaat voor het eerst een vrouwelijke vicevoorzitter benoemen.

08.22 uur: Atlete Allyson Felix heeft op de Amerikaanse kampioenschappen haar rentree gemaakt na een afwezigheid van dertien maanden. De meervoudig olympisch en wereldkampioene, gespecialiseerd in de 200 en 400 meter, bereikte op die laatste afstand de halve finales. Ze eindigde slechts als vierde in haar heat, maar mag op basis van haar tijd (52,20) terugkomen. De 33-jarige Felix beviel in november - een maand te vroeg - van een dochter.

08.05 uur: Daniele De Rossi zet zijn voetballoopbaan voort bij het Argentijnse Boca Juniors. De Italiaanse middenvelder was transfervrij nadat hij in mei zijn laatste wedstrijd had gespeeld voor AS Roma. Bij die club was hij in de schaduw van aanvaller Francesco Totti uitgegroeid tot een tweede boegbeeld. De Rossi, net 36 geworden, speelde in achttien jaar 616 duels voor de Romeinse club. Alleen Totti had meer wedstrijden (786) achter zijn naam.