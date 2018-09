Beugelsdijk: 'Lozano? Nooit van gehoord'

„Lozano? Nooit van gehoord”, zegt Beugelsdijk zo serieus, dat je er bijna in gaat geloven. „Nee, gekkigheid. Ik kan genieten van zo’n speler. Ook van PSV? Mensen klagen over het spel, maar ze pakken wel punten. Ik ben zelf een type dat denkt: lekker belangrijk! Als zij daarmee kampioen worden, dan lachen ze zich kapot, toch?”

De centrale verdediger was er de laatste keer dat ADO won in Eindhoven niet bij. In het succesjaar onder Van den Brom werd het 0-1.

„Ik was uitgeleend aan FC Dordrecht”, grijnst Beugelsdijk. „Ik wil nu gewoon bikkelen en een goede wedstrijd neerzetten. En er vertrouwen uithalen voor de laatste wedstrijd tegen PEC Zwolle.”