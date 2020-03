Flamengo-coach Jorge Jesus besmet met coronavirus

„Het klopt dat mijn test positief was en het klopt ook dat ik me normaal voel”, liet de Portugese coach op Instagram weten. „Ik voel me precies hetzelfde als een maand, een jaar, twee, drie jaar geleden. Ik heb geen symptomen.” Jesus meldde dat hij in quarantaine gaat. „Ik denk dat ik over een week of twee weer normaal mijn ding kan doen.”

De aankondiging van Jesus en zijn club kwam op de dag dat de competitie in de provincie Rio de Janeiro voor twee weken is opgeschort. De coach had kritiek geuit dat de competitieleiding de wedstrijden afgelopen weekend door had laten gaan. Hij benadrukte dat de voetballers en de medewerkers „niet bovenmenselijk waren.”