Zieke Daley Blind mist afsluitende training van Ajax

Het is afwachten of Blind woensdag wel inzetbaar is als Ajax tegen de Italiaanse club een overwinning nodig heeft om te mogen overwinteren in de Champions League. Als de Amsterdammer niet kan spelen, zal Lisandro Martinez hem waarschijnlijk vervangen.

David Neres, Nicolas Tagliafico, Noussair Mazraoui en Lassina Traoré trainden wel weer mee. Coach Erik ten Hag vertelde vlak voor de training dat hij goede hoop heeft dat Neres, Tagliafico en Mazraoui tegen Atalanta kunnen spelen. Over het meespelen van Traoré was hij iets minder positief.

Waar veel van zijn medespelers last hebben van pijntjes, voelt aanvoerder Dusan Tadic zich nog zo fit als in het begin van dit drukke seizoen. „Ik doe er gewoon alles aan om zo goed mogelijk te presteren”, zegt Tadic. „Dat is mijn werk toch? Ik eet goed, ik slaap goed en ik werk ook na de training aan mijn lichaam.”

Harde woorden

Tadic weet hoe sterk Atalanta kan presteren in uitwedstrijden, maar hij rekent op een goede afloop. De aanvoerder ziet de nederlaag van zaterdag tegen FC Twente (0-1) als incident. „Natuurlijk zijn er na dat duel harde woorden gevallen”, bekent de aanvoerder. „Maar we moeten ook niet vergeten hoe goed we voor die wedstrijd steeds speelden. Dat gaat alleen niet vanzelf.”

