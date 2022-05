Red Bull-topman Helmut Marko: ‘Ik zei toch dat we zouden terugslaan’

En dus staat Max Verstappen na zes races bovenaan in de WK-stand. ,,Jullie zeiden na zijn tweede uitvalbeurt allemaal dat het over was voor ons”, glimlachte Red Bulls topman Helmut Marko na afloop in de paddock in Barcelona. ,,Maar ik zei toen al dat we nog genoeg races te gaan hadden en we zouden terugslaan.”

Marko stelde dat het logisch was dat Verstappen zijn teamgenoot Sergio Pérez tot twee keer toe mocht passeren, omdat hij op dat moment een stuk sneller was. ,,Sergio snapte op dat moment niet waarom, maar we kozen voor twee verschillende strategieën. En Max was op dat moment veel sneller. Het was voor ons de beste en veiligste optie om die een-twee binnen te halen.”

De Oostenrijker stelde dat het enigszins lastig was om Verstappen kalm te houden in het eerste deel van de race, waarin zijn DRS-systeem niet werkte. ,,Het had voor ons ook geen zin om uit te leggen waar het probleem vandaan kwam, want hij moest zich focussen op de race. Het was hetzelfde probleem als zaterdag. Er was niets dat hij daaraan kon doen.”