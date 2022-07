Contractverlenging Slot lichtpunt op moeizame middag Feyenoord

Voor de aanhang van Feyenoord is het langer aanblijven van Slot belangrijker dan een oefenduel tegen de grote, door ex-Feyenoorder Peter Bosz getrainde, Franse club. De supporters weten dat het elftal nog niet compleet is, dat de directie en de scouting in overleg met Slot nog overal op de transfermarkt bezig zijn en dat om die reden niemand wakker ligt van een verloren oefenpartijtje.

Toch is het deze voorbereiding wel veel voorgekomen dat Feyenoord in de aanloop naar de competitie, die over twee weken met een wedstrijd tegen Vitesse begint, een tik op de neus heeft gekregen. Het verlies van enkele topvoetballers, zoals de internationals Tyrell Malacia en Luis Sinisterra, heeft erin gehakt. Dat weet Slot ook en die zit ook nog eens met de situatie dat hij niet alle binnengekomen miljoenen weer kan uitgeven aan nieuwe spelers.

Realiteit bij Rotterdamse club

Dat is, zo heeft hij al een paar keer aangegeven en ook bij zijn komst destijds naar Feyenoord bedacht, is de realiteit van de Rotterdamse club. Tegen die achtergrond is het des te opmerkelijker dat hij heeft opengestaan voor een vroegtijdige contractverlenging. Begin dit jaar was het niet zijn eigen initiatief maar betrof het een optie die de club kon lichten. Maar nu heeft hij na gesprekken met de directie volmondig ingestemd met een verlenging van zijn contract.

Peter Bosz zag dat zijn ploeg zich niet bovenmatig hoefde in te spannen tegen Feyenoord Ⓒ Pro Shots

Slot wordt binnen Feyenoord enorm gewaardeerd en heeft gelet op het beperkte materiaal waarmee hij in zijn eerste seizoen moest werken een uitzonderlijke prestatie geleverd. Niet alleen het bereiken van de Europese Conference League-finale, maar ook de stijl van voetballen die Feyenoord nu hanteert heeft hem de prijs ‘Trainer van het jaar’ opgeleverd.

Om weer zo’n jaar mee te maken, moet eerst het elftal op peil worden gebracht. Daar is de club wel mee bezig en Slot stelt zich begripvol op. Alleen wordt het kort dag richting de competitie. Met een beetje geluk arriveert na de Pool Sebastian Szymanski deze week ook de Mexicaanse spits Santiago Giménez, die als 21-jarige international de concurrentie moet aangaan met de tegen Lyon tegenvallende Danilo.

‘Feyenoord keihard bezig’

Slot zegt dat hij goed contact heeft met de directie, waarin Dennis te Kloese met zijn historie als technisch directeur (VS en Mexico) te hulp is geschoten bij de scouting. Slot: ,,Ik weet, ik merk en ik zie dat ze er keihard mee bezig zijn. Ik verwacht ook dat we nog meerdere spelers erbij gaan krijgen.’’

Arne Slot zag Feyenoord behoorlijk worstelen tegen Lyon Ⓒ Pro Shots

,,In Arne zien we de juiste man om het eerste elftal de komende jaren te blijven leiden'', vertelt Te Kloese. ,,Hij heeft op meerdere vlakken aangetoond een vakman te zijn en zowel op de korte als lange termijn grote ambities te koesteren met een werkwijze waarmee hij het maximale uit zijn elftal weet te halen. Daarvan hebben we het afgelopen seizoen al het nodige resultaat gezien.’’

Slot: ‘Waardering voor ons werk’

Voor Slot was het een makkelijke keuze om zijn contract te verlengen. ''Het onverwacht snelle succes van afgelopen seizoen sterkt me in de gedachte dat onze aanpak in Rotterdam goed kan werken. Bovendien voel ik dat zowel binnen de club als bij de aanhang veel waardering is voor ons werk, niet alleen vanwege de resultaten maar vooral ook wat betreft de ontwikkeling van spelers en de aantrekkelijke, aanstekelijke manier van spelen waar de supporters zichtbaar van genieten.’’

Feyenoord heeft nog hard een linksback nodig. Na het vertrek van Malacia naar Manchester United vulde Marcus Pedersen die vacature in. Achterin moest Slot sowieso een beetje schipperen, want Gerhard Trauner ontbrak door een blessure en dus moest hij Lutsharel Geertruida in het centrum naast Marcos Senesi posteren. Geertruida kan straks als rechterverdediger opereren nu Pedersen voorlopig linksback is. De uit de jeugd afkomsstige Mimeirhel Benita was nu even rechtsback.

Met z’n viertjes konden ze niet voorkomen dat Alexandre Lacazette en Reine-Adelaide voor rust de ploeg van Bosz al aan een 2-0 voorsprong hielpen. Na rust gooide Slot zijn hele blik jeugdspelers plus Alireza Jahanbakhsh en ‘stagiair’ Jean-Paul Boëtius in het veld. Het bleef 0-2.

