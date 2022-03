Borussia Dortmund vreest nieuwe blessure sterspeler Haaland

Haaland heeft de kwetsuur opgelopen tijdens de afgelopen interlandperiode, waarin Noorwegen speelde tegen Slowakije (2-0) en Armenië (9-0) en Haaland in totaal drie keer scoorde. Hij was nog maar net hersteld van een spierblessure, die hij vroeg in het jaar al had opgelopen.

Haaland was voor de winterstop ook tweemaal geblesseerd. Hij miste onder meer het cruciale uitduel van Noorwegen met het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie. De spits ontbrak ook tijdens de thuiswedstrijd van Borussia Dortmund tegen Ajax in de Champions League.