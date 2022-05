Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij is gewoon weer heel erg in topvorm’ Hoe Alfred Schreuder met Noa Lang clashte en hem weer in gareel kreeg

Door Steven Kooijman

Noa Lang viert de zege op Union. Ⓒ ANP/HH

BRUGGE - Noa Lang heeft een belangrijke rol in de opmars van Club Brugge, dat zondag in Brussel na zeven maanden weer de koppositie heroverde. Alfred Schreuder, de coach van ’blauw-zwart’, kreeg de ex-Ajacied met trekjes van een enfant terrible weer in het gareel. Daar was wel een stevige clash voor nodig.