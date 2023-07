Geintje wordt werkelijkheid: Feyenoord-staf krijgt na titel padelbaan cadeau

ROTTERDAM - Op trainingscomplex 1908 van Feyenoord is in de zomerpauze een padelbaan aangelegd aan de rand van het trainingsveld. Daarmee is een lang gekoesterde wens van trainer Arne Slot en zijn collega’s van de technische staf in vervulling gegaan. „Mooi dat hij er is, want hij zorgt ervoor dat we als staf ook fit kunnen blijven en daarnaast ons hoofd met enige regelmaat leeg kunnen maken. Ik denk dat dat goed en belangrijk is voor een staf.”