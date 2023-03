Premium Het beste van De Telegraaf

Treedt wonderkind Alcaraz in voetsporen Federer en Djokovic met Sunshine Double?

Carlos Alcaraz is de topfavoriet in Miami. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Voordat het gravelseizoen in alle hevigheid losbarst, wordt er in de Verenigde Staten nog één groot Masters 1000-toernooi gehouden op hardcourt. In Miami zullen alle ogen wederom zijn gericht op het Spaanse fenomeen Carlos Alcaraz.