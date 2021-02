Peter Sagan laat eerste wedstrijden in nieuwe wielerseizoen schieten

De 31-jarige Slowaak heeft zich afgemeld voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De oud-wereldkampioen heeft een trainingsachterstand opgelopen, nadat hij onlangs positief op corona had getest.

Sagan won vier jaar geleden nog Kuurne-Brussel-Kuurne en eindigde in 2016 en 2017 als tweede in de openingsklassieker de Omloop. Het is nog niet duidelijk wanneer hij aan het nieuwe seizoen kan beginnen.