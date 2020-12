’Modric gaat snel verlengen bij Real Madrid’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Modric gaat bijtekenen bij Real Madrid

16.09 uur: Luka Modric gaat zijn aflopende contract bij Real Madrid verlengen. Volgens Spaanse media zet de Kroatische spelmaker binnenkort zijn handtekening onder een verbintenis tot de zomer van 2022 in de Spaanse hoofdstad. De 35-jarige Kroaat speelt sinds 2012 bij Real.

De oud-speler van Dinamo Zagreb en Tottenham Hotspur won met de Spaanse grootmacht niet alleen twee landstitels, maar ook vier keer de Champions League (2014, 2016, 2017 en 2018). Modric is als routinier nog altijd een vaste waarde in het elftal van trainer Zinedine Zidane. Real ziet in Modric ook een mentor van de 22-jarige Noor Martin Ødegaard, die wordt gezien als zijn ’natuurlijke’ opvolger.

Snooker: Masters toch achter gesloten deuren

13.52 uur: Een van de drie grootste toernooien van het jaar, de Masters, zal vanwege de strengere Covid-19-beperkingen, toch zonder fans worden gespeeld. De organisatoren hadden gehoopt om bij elke sessie in het Londense Alexandra Palace maximaal duizend fans te kunnen begroeten. Het toernooi wordt gehouden van 10 tot 17 januari 2021.

Barry Hearn, baas van World Snooker, noemde het „een enorme teleurstelling voor de fans.” De fans die tickets hebben gekocht, krijgen nu kaartjes voor de Masters in 2022, tenzij ze hun geld terug willen hebben.

De beslissing volgt op discussies tussen World Snooker, de overheid en volksgezondheidsinstanties. World Snooker Tour-voorzitter Hearn voegde toe: „Het is ook frustrerend voor de spelers, die de spanning van het spelen voor hun supporters moeten missen. Maar zoals altijd moeten we de gezondheid en veiligheid van iedereen die met onze evenementen te maken heeft, bovenaan onze prioriteitenlijst houden”, aldus Hearn.

Handbal: Bonus van 500.000 euro voor winnaar Champions League

13.48 uur: De Europese bond EHF heeft 1 miljoen euro prijzengeld gereserveerd voor de Final Four bij de mannen in de Champions League. Voor de winnaar van het finaletoernooi ligt een bonus klaar van 500.000 euro.

Vier handbalploegen strijden maandag en dinsdag in Keulen om de belangrijkste prijs in de Europese clubcompetities. Een van die ploegen is Paris Saint-Germain, waar de Nederlandse spelverdeler Luc Steins speelt.

De EHF vond bij het opmaken van de boeken over het afgelopen seizoen (2019-2020) extra financiële ruimte om de clubs die de Final Four spelen te belonen voor hun prestaties in een door het coronavirus moeilijk verlopen jaar.

Steins speelt maandag met PSG in de halve finale tegen Barcelona. De andere halve finale gaat tussen de Duitse ploeg Kiel en het Hongaarse Veszprem. De winnaars spelen dinsdag de finale, de verliezers om plaats 3 en 4.

Aanrijding levert wielrenner Guerreiro gebroken sleutelbeen op

12.22 uur: De Portugese wielrenner Ruben Guerreiro heeft deze week een gebroken sleutelbeen opgelopen toen hij tijdens een trainingsrit werd aangereden door een auto. De klimmer van EF Education-Nippo moest een operatie ondergaan. Guerreiro, de winnaar van het bergklassement in de Ronde van Italië, hoopt half januari de training te kunnen hervatten.

„Ik was met wat vrienden aan het trainen toen een tegemoetkomende auto linksaf sloeg en de verkeersregels negeerde”, zegt de Portugees in de krant A Bola. „Ik denk dat de chauffeur ons niet zag of het idee had dat het wel kon. Een aanrijding was niet te voorkomen.” In het ziekenhuis van Évora bleek uit onderzoek dat Guerreiro een sleutelbeen had gebroken bij de val.

De 26-jarige Portugees won in oktober een etappe in de Ronde van Italië en hij veroverde de blauwe bergtrui. Guerreiro hoopt het nieuwe seizoen eind februari te kunnen beginnen in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Voetbal: PSV bevordert De Rooij van interim tot hoofdtrainer vrouwenploeg

11.53 uur: PSV heeft Rick de Rooij aangesteld als hoofdtrainer van de vrouwenploeg. De Rooij fungeerde de afgelopen weken al als interim-trainer, nadat Sander Luiten eind vorige maand om persoonlijke redenen was opgestapt. De 41-jarige Brabander heeft nu een contract tot de zomer van 2023 getekend in Eindhoven.

De Rooij werkt sinds 2016 in de jeugdopleiding bij PSV. Vorig seizoen nam hij tijdelijk de taken over van hoofd jeugdopleiding Ernest Faber, toen die het jaar afmaakte als hoofdtrainer van de hoofdmacht na het ontslag van Mark van Bommel.

„De afgelopen weken heb ik al van dichtbij kunnen zien dat PSV Vrouwen een team met veel potentie is”, zegt De Rooij. „Ik kijk er naar uit om de komende jaren intensief met hen te gaan samenwerken en PSV Vrouwen en het vrouwenvoetbal naar een nog hoger plan te tillen. Het kampioenschap is dit jaar wederom het doel.”

De voetbalsters uit Eindhoven staan in de Eredivisie op de tweede plaats, 3 punten achter Ajax. Op 14 februari nemen beide clubs het tegen elkaar op bij de hervatting van de competitie.

Voetbal: Dundee United in rouw om dood legendarische trainer

10.59 uur: De Schotse voetbalclub Dundee United is in rouw vanwege de dood van Jim McLean, de trainer onder wiens leiding Dundee de enige landstitel pakte en zelfs Europese successen boekte. McLean overleed deze week op 83-jarige leeftijd. „Jim is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis en de man die ons in Europa op de kaart zette. Hij wordt over de hele wereld gekoesterd door de United-familie”, schrijft de club. De vlaggen op Tannadice Park, het stadion van Dundee, zijn halfstok gehangen.

McLean was tussen 1971 en 1993 de manager van Dundee United. De laatste jaren combineerde hij die functie met het voorzitterschap van de club. Onder zijn leiding won Dundee niet alleen de League Cup in 1980 en 1981, maar in 1983 ook de eerste en vooralsnog enige landstitel. De ploeg van McLean wist de hegemonie van Celtic en Rangers te doorbreken. „Het is alsof de winkel op de hoek het opneemt tegen Marks & Spencer”, zei de trainer daar toen zelf over.

De Schotse club was in de jaren 80 ook in Europa succesvol. In 1984 bereikte Dundee United de halve finales van de Europa Cup 1, waarin AS Roma te sterk was. Na een 2-0-zege voor eigen publiek ging Dundee in Rome met 3-0 onderuit. In het seizoen 1986-1987 bereikte de Schotse ploeg na overwinningen op onder meer FC Barcelona en Borussia Mönchengladbach de finale van de UEFA Cup, waarin de Zweedse club IFK Göteborg over twee duels met 2-1 won.

Basketbal: Houston Rockets onderuit in NBA

09.24 uur: Drie dagen later dan de bedoeling was, zijn ook de basketballers van Houston Rockets begonnen aan het nieuwe seizoen in de NBA. De Rockets, die eerder in de week vanwege een aantal coronabesmettingen binnen de selectie niet konden aantreden tegen Oklahoma City Thunder, gingen in een spectaculair duel onderuit bij Portland Trail Blazers: 128-126.

De beslissing viel pas in de verlenging. Na de reguliere speeltijd was de stand 113-113. In de extra tijd kwamen de Rockets 15 seconden voor tijd op een voorsprong van 126-125 door een rake driepunter van James Harden. Met nog 6,3 seconden op de klok gooide CJ McCollum echter voor de negende keer in de wedstrijd een driepunter raak voor de Trail Blazers, die daardoor de winst naar zich toetrokken.

McCollum was met 44 punten de beste schutter bij de thuisclub, Harden maakte evenveel punten voor de Rockets. Damian Lillard droeg 32 punten bij aan de zege van de Trail Blazers.

Harden, de vedette van de ploeg uit Houston, kreeg eerder in de week een boete van 50.000 dollar (ruim 40.000 euro) omdat hij de coronaregels had overtreden. De 31-jarige Amerikaan was zonder mondkapje op een drukbezocht feestje gesignaleerd, zo bleek uit videobeelden. Volgens Amerikaanse media had Harden een nachtclub bezocht, maar zelf beweerde hij dat het om een feestje van zijn vriendin ging.

Cleveland Cavaliers zette ook de tweede wedstrijd van het seizoen in winst om, al had het daar tegen Detroit Pistons wel een dubbele verlenging voor nodig: 128-119. San Antonio Spurs versloeg Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, met 119-114. DeMar DeRozan was tegen zijn oude club de topschutter bij de Spurs met 27 punten.