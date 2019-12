Ajax maakt Eredivisie door uitglijder weer spannend

Willem II-uitblinker Mike Tresor Ndayishimiye schuift zijn strafschop beheerst langs Ajax-doelman André Onana: 0-1. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Ajax heeft ruim drie dagen de tijd om de fikse kater van de nederlaag tegen Willem II (0-2) te verwerken. Dinsdag wacht in eigen huis de Champions League-kraker tegen Valencia, waarin een punt volstaat om de knock-outfase van het miljoenenbal te halen. Dat het tegen de Spanjaarden een stuk beter moet dan tegen de Tricolores, zullen de spelers en Erik ten Hag als geen ander beseffen, want de generale repetitie was beneden alle peil.