Elia is boos: ’Hij wilde er een showtje van maken’

Het ambitieuze FC Utrecht speelde gelijk bij VVV-Venlo (1-1) en dat was minder dan waar de club uit de Domstad op had gehoopt. „Ik ben nu gewoon boos”, zei Elia bij Fox Sports na de remise in De Koel. „De ploeg begon heel zenuwachtig, en dat was onnodig, want ze weten dat ze beter kunnen voetballen dan VVV. Het is daarom ook zo zonde dat je twee punten laat liggen.”

Elia, die vorig seizoen kampioen werd met het Turkse Istanbul Basaksehir, kwam tien minuten voor tijd als vervanger van Mimoun Mahi binnen de lijnen. Het lukte de 33-jarige aanvaller echter niet om via een doelpunt of assist FC Utrecht alsnog aan de drie punten te helpen. Wel slingerde scheidsrechter Rob Dieperink hem op de bon na aanmerkingen op de leiding.

Bekijk ook: Valse start voor FC Utrecht tegen VVV in Eredivisie

„De keeper had de bal eerst aan de ene kant liggen en verplaatste hem daarna naar de andere kant van zijn strafschopgebied om uit te trappen”, aldus Elia. „Daar zei ik wat van tegen de scheidsrechter, maar hij wilde er weer een showtje van maken.” Elia stelde vervolgens de fans van FC Utrecht en de voetballiefhebbers gerust door te zeggen dat de ’oude’ Elia straks weer te zien is. „Die komt er vanzelf weer aan, net als de vorm en de fitheid. Maken jullie je maar niet druk over mij.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie