Italiaanse pers onder indruk van scorende Matthijs de Ligt: ’Veel beter dan dit wordt het niet’

Voetbal

Memphis Depay uit ongenoegen over optreden vrouwelijke arbiter Stéphanie Frappart

Olympique Lyon werd woensdagavond uitgeschakeld in de kwartfinales van het Franse bekertoernooi. In een nogal hectische wedstrijd verloor de ploeg van aanvoerder Memphis Depay in eigen stadion van AS Monaco: 0-2.