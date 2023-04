UEFA-baas Ceferin haalt uit naar Super League

„Het is heel goed dat er nog nooit iemand is gestorven door schaamte”, zei Ceferin over de initiatieven van enkele grote clubs om een Super League in het leven te roepen. De voorzitter vergeleek de clubs met „een wolf vermomd als grootmoeder, klaar om je op te eten”, daarbij refererend aan Roodkapje.

Ceferin sprak verder van „cynisme tegen moraliteit, egoïsme versus solidariteit en hebzucht versus welwillendheid”, doelend op de plannen van FC Barcelona, Real Madrid en Juventus om de UEFA te negeren en een eigen topcompetitie op te richten.

In zijn toespraak richtte Ceferin zich ook tot de regeringen van Europa en bedankte hij hen voor hun steun. „Jullie hebben begrepen wat er op het spel staat.”

Ceferin ging ook in op de invloed van investeerders. „We mogen nooit vergeten hoe kwetsbaar voetbal is”, aldus de voorzitter, die spreekt van „risicovolle, roekeloze investeringen die alle logica en principes tarten.” „Voetbal maakt deel uit van onze nalatenschap. Het is van iedereen die van voetbal houdt, die van dit prachtige spel houdt.”

UEFA denkt dat het moeilijk is Russen weer toe te laten

Een terugkeer van Rusland op de Europese voetbalvelden is voorlopig nog niet aan de orde. Volgens Ceferin is zoiets heel lastig. „Mijn persoonlijke mening is dat het niet kan zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt”, voegde hij eraan toe.

De UEFA besloot al in februari vorig jaar, kort na de Russische inval in Oekraïne, de clubs en het nationale elftal uit Rusland voorlopig van de toernooien te weren. De FIFA nam hetzelfde standpunt in. Vooralsnog mag Belarus, een bondgenoot van Rusland, wel meedoen aan de kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Duitsland. De UEFA beraadt zich erop om ook dit land uit te sluiten.