Eenzame Max Verstappen verdient de Mercedes van Valtteri Bottas

Max Verstappen rijdt met zijn Red Bull achter de Mercedes van Valtteri Bottas. Ⓒ ANP/HH

SPA-FRANCORCHAMPS - Lewis Hamilton stevent in rap tempo af op zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. En dan zit zijn grootste concurrent ook nog eens in een andere, mindere auto. Max Verstappen snelde op Spa-Francorchamps naar zijn zesde podiumplek op rij, maar in vergelijking met het winnende Mercedes-kanon had hij in zijn Red Bull niet meer dan een revolvertje ter beschikking.