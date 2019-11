Honda ’bedankt’ Senna na zege Verstappen

De in 1994 overleden Senna won in 1991, net als Verstappen dit jaar de Grand Prix op Interlagos met een Honda-motor in zijn auto. Extra mooi voor de Japanse leverancier was niet alleen de overwinning van de Limburgse coureur van Red Bull Racing, maar ook de sensationele tweede plaats van Pierre Gasly (Toro Rosso).

De afvaardiging van Honda heeft onder meer een foto van de twee betreffende coureurs op het erepodium bij het graf van Senna gelegd. „Bedankt voor het extra zetje op de heuvel, kampioen”, zo luidt de mooie boodschap vanuit Japan.

Enkele uren voor de race van zondag reed Bruno Senna, het neefje van Ayrton, in de oude McLaren MP4/4 van zijn oom een paar rondjes over het circuit. Het is de auto waarmee Senna in 1988 wereldkampioen werd na een zeer verbeten strijd met teamgenoot Alain Prost.