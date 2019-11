Suriname droomt van WK

Bondscoach Dean Gorré in de kleedkamer tijdens een wedstrijd van Suriname. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Suriname als deelnemer aan het WK 2020 in Qatar? Helemaal niet zo’n gekke gedachte vinden ze in Paramaribo, al staat het Zuid-Amerikaanse land nu op de 150e plek van de FIFA-ranking. De verwachtingen zijn echter hooggespannen nu bij het Surinaams elftal eindelijk de deuren open zijn gegaan voor Nederlands-Surinaamse profs. Bondscoach Dean Gorré is ervan overtuigd dat Suriname met de impuls uit Nederland een goede kans maakt om erbij te zijn in Qatar.