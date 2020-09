Geen fans bij Willem II - Rangers: wel groot feest buiten stadion

Op Twitter zijn beelden opgedoken waarop te zien is dat de coronaregels niet door alle fans in acht worden genomen. Tegenover Omroep Brabant geeft een woordvoerder van de gemeente aan dat er een vergunning is afgegeven voor de bijeenkomst van supporters die donderdag aan het einde van de middag begon.

„Voor het eerst in vijftien jaar spelen we Europees voetbal. En daar zijn we trots op. We zijn niet gek en we weten ook wel dat er dan gefeest wordt”, zegt een woordvoerder van de gemeente. „Wij zien vooral beelden van mensen die hun handen bij binnenkomst ontsmetten.”

Fans onder vergrootglas

Afgelopen weekeinde werd er bij een aantal wedstrijden in de Eredivisie niet genoeg afstand gehouden op de tribunes. Dit leidde ondermeer tot irritatie bij premier Rutte en burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. De laatste dreigde zelfs De Kuip weer supportersvrij te maken als de coronaregels niet in acht worden genomen bij het volgende thuisduel van Feyenoord.