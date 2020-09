Verontwaardiging over feest Willem II-fans

Op Twitter zijn beelden opgedoken waarop te zien is dat de coronaregels niet door alle fans in acht worden genomen. Tegenover Omroep Brabant geeft een woordvoerder van de gemeente aan dat er een vergunning is afgegeven voor de bijeenkomst van supporters die donderdag aan het einde van de middag begon.

„Voor het eerst in vijftien jaar spelen we Europees voetbal. En daar zijn we trots op. We zijn niet gek en we weten ook wel dat er dan gefeest wordt”, zegt een woordvoerder van de gemeente. „Wij zien vooral beelden van mensen die hun handen bij binnenkomst ontsmetten.”

Fans van Willem II bekijken de wedstrijd in de buitenlucht. Ⓒ Omroep Brabant

Een kleine groep Willem II-fans keerde zich donderdagavond tegen de Mobiele Eenheid. Er werd met vuurwerk gegooid. Ook vlogen er blikken bier door de lucht en wordt er tegen ME-busjes geslagen, meldt Omroep Brabant.

Het gaat om een groep van ongeveer vijftig supporters. De fans verlieten al schreeuwend het plein naast de Euroscoop. Op de kruising van de Stappegoorweg en de Curlingstraat werd de groep tegengehouden door de ME. Er zijn onder meer honden ingezet om de supporters terug te drijven richting het plein. Op het plein zelf is ook een vechtpartij uitgebroken. De ME werd ingeschakeld om de boel te sussen.

VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff heeft geen goed woord over voor de actie van de fans. „Wtf Tricolores! Dit gaat gruwelijk mis zo”, laat de politicus weten via Twitter.

Maarten Brink voorzitter van de politievakbond ACP Zeeland-West Brabant is niet mals met zijn kritiek op de gemeente. „Politieagenten vragen zich echt af hoe bestuurders het in hun hoofd halen een vergunning te verlenen voor dit soort ’bijeenkomsten’. Ik heb het antwoord ook niet. Hier begrijp ik helemaal niets van. Niets. Ik hoop dat hier het laatste woord niet over gesproken is.”

Fans onder vergrootglas

Afgelopen weekeinde werd er bij een aantal wedstrijden in de Eredivisie niet genoeg afstand gehouden op de tribunes. Dit leidde tot irritatie bij premier Rutte en burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. De laatste dreigde zelfs De Kuip weer supportersvrij te maken als de coronaregels niet in acht worden genomen bij het volgende thuisduel van Feyenoord.

De woordvoering van de politie was laat in de avond niet bereikbaar voor commentaar op het ingrijpen van de Mobiele Eenheid.