Profvoetbal in Antwerpen voorlopig óók verboden

In het betreffende gebied zijn de coronamaatregelen deze week verscherpt, omdat het aantal besmettingen met het virus toenam.

Alleen als er nationaal een andersluidend advies komt, zou er een uitzondering gemaakt kunnen worden. Vooralsnog is dat niet het geval. Daardoor is het onzeker of Antwerp de bekerfinale tegen Club Brugge kan spelen en Beerschot het duel om promotie tegen OH Leuven. Beide duels staan voor komend weekeinde gepland, buiten de provincie Antwerpen.

De wedstrijden op zich zijn niet direct de grootste zorg van Berx, maar wel het gedrag van supporters. Die zouden uitgebreid en vooral gezamenlijk aan het feesten kunnen gaan bij succes voor één van de verenigingen uit Antwerpen.