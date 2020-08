Arie Luyendyk onder indruk van Rinus van Kalmthout na debuut in Indy 500

Rinus van Kalmthout met Arie Luyendyk. Ⓒ Rinus VEEKAY PR / Ed Carpenter Racing

AMSTERDAM/INDIANAPOLIS - Arie Luyendyk (66) en Rinus van Kalmthout (19) blikten zondagavond in een restaurant samen terug op de Indy 500. Natuurlijk werd de fout van de jongste van de twee besproken. „Ik denk dat Rinus het podium had kunnen halen”, concludeerde Luyendyk, die in zowel 1990 en als 1997 zegevierde in Indianapolis en als ’racevader’ van zijn jonge landgenoot geldt.