Premium Het beste van De Telegraaf

Van Gaal kiest voor jonge honden die iets moeten teweegbrengen in kleedkamer Simons en Taylor moeten hiërarchie opschudden bij Oranje

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Kenneth Taylor tijdens de laatste door Oranje gespeelde interland tegen België in september. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Wie bijna een jaar geleden, toen Oranje tegen Noorwegen rechtstreekse kwalificatie voor het WK afdwong, had gezegd, dat Kenneth Taylor en Xavi Simons mee zouden gaan naar de eindronde in Qatar, was glazig aangekeken. Beide middenvelders behoorden weliswaar tot de grootste talenten, die Nederland rijk was, maar hun weg naar een WK-eindronde leek nog lang. Ajacied Taylor had op dat moment slechts invalbeurten in de Eredivisie achter zijn naam, terwijl Simons voornamelijk de bank zat warm te houden bij Paris Saint-Germain. In de tussentijd ontwikkelden beide toptalenten zich dusdanig, dat Van Gaal hen heeft uitverkoren om als jonge honden de hiërarchie in de kleedkamer een beetje op te schudden.