Bewogen carrière Barney: ’Hier kan ik niet mee leven’

Raymond van Barneveld tussen al zijn grote hoofdprijzen die hij in zijn 35-jarige carrière won. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het leven van profdarter Raymond van Barneveld is er een van hoge pieken en diepe dalen. De vijfvoudig wereldkampioen zat het afgelopen jaar in een rollercoaster van emoties. Zo omschreef hij zijn afscheidsjaar als profdarter vanwege de tegenvallende resultaten als „meest rampzalige ooit” en beleefde hij op privévlak onstuimige tijden. Op het WK darts in Alexandra Palace wilde hij nog eenmaal transformeren naar de ’oude Barney’. Hoe graag iedereen dat met hem hoopte, hij slaagde daar niet in. Het werd op zaterdagavond 14 december een pijnlijk afscheid.