Sport Kort: Maleisië verstrekt geen visa aan squashteam uit Israël

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Maleisië verstrekt geen visa aan squashteam uit Israël

10:45 uur Maleisië weigert visa te verstrekken aan Israëlische deelnemers aan een groot internationaal squashtoernooi volgende maand. De mondiale bond World Squash Federation hoopt dat er een oplossing kan komen voor de deelname van Israël aan het wereldkampioenschap voor teams, dat van 7 tot en met 12 december plaatsvindt in hoofdstad Kuala Lumpur.

De WSF laat weten op de hoogte te zijn van de berichten „dat de Maleisische autoriteiten momenteel geen visa hebben geaccepteerd dan wel verstrekt aan het squashteam uit Israël.” „De WSF heeft zich verbonden aan het principe van een open en inclusief wereldkampioenschap waarin alle aangesloten landen die willen deelnemen welkom zijn”, aldus de bond.

De internationale bond zegt in contact te staan met de squashbond van Maleisië en hoopt dat een eerlijke en praktische oplossing kan worden bereikt. De Israëlische squashbond overweegt naar het internationale sporttribunaal CAS te stappen als de WSF de situatie niet kan oplossen. „Het is een schande dat ze sport met politiek vermengen”, zei voorzitter Aviv Bushinsky.

Het overwegend islamitische Maleisië onderhoudt geen diplomatieke relaties met Israël. In 2019 werd het land de organisatie afgenomen van de wereldkampioenschappen para-zwemmen omdat het dreigde geen Israëlische deelnemers toe te laten.

LeBron James keert sterk terug na zijn eerste schorsing

07:51 uur LeBron James is sterk teruggekeerd na de eerste schorsing ooit in zijn basketballoopbaan. De 36-jarige James leidde zijn club Los Angeles Lakers in overtime langs Indiana Pacers: 124-116. Na de reguliere speeltijd was de stand 112-112.

James nam in Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis 39 punten voor zijn rekening, waarvan 8 in de verlenging. Daarmee was hij in de overtime goed voor twee derde van de productie van de Lakers.

„Ik heb gewoon de kansen gepakt die de verdediging me gaf en heb gewoon geprobeerd in een ritme te komen. Ik begrijp dat het de slotfase was, de tijd waarin het moest gebeuren, vooral in het vierde kwart en de overtime”, zei James. „Chris Duarte maakte een ongelooflijk punt om het naar de verlenging te sturen. Daarin probeerde ik gewoon mijn aandeel te hebben en dat had ik ook met een paar shots.”

James werd deze week voor het eerst in zijn imposante loopbaan geschorst. Hij sloeg in de nacht van zondag op maandag tijdens de wedstrijd tegen Detroit Pistons al dan niet expres in het gezicht van Isaiah Stewart, die daar een bloedende wond boven zijn oog door opliep. James werd pas voor de tweede keer in zijn carrière van het veld gestuurd.

Zonder James verloren de Lakers in de nacht van dinsdag op woensdag met 106-100 van New York Knicks. De ploeg uit Los Angeles is bezig aan een matig seizoen. Van de twintig wedstrijden werd slechts de helft gewonnen.

Eerland op WK in tweede ronde uitgeschakeld

07:30 uur Het is tafeltennisster Britt Eerland op het WK tafeltennis net niet gelukt de kwartfinales te bereiken. De 27-jarige Eerland moest in Houston met 4-3 haar meerdere erkennen in de Japanse Saka Shibata. Het werd 11-3 7-11 11-13 11-4 11-5 6-11 11-6 voor de Aziatische.

In de beslissende game keek Eerland continu tegen een achterstand aan tegen de nummer 43 van de wereld. Zelf bezet Eerland plek 28 op de mondiale ranglijst.

Eerland was de enige Nederlandse deelneemster in de Verenigde Staten. Ze was het WK begonnen met een 4-3-zege op de Servische Sabina Surjan. Op het wereldkampioenschap zijn zeven zeges vereist voor de wereldtitel.