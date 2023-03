Premium Het beste van De Telegraaf

Jong Oranje-spits Thijs Dallinga: ’Uniek om tegen Messi te kunnen spelen’

Door Steven Kooijman

Thijs Dallinga loert achter Lionel Messi naar diens shirt, maar bemachtigt ’slechts’ die van Marquinhos (links) en Danilo Pereira. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Net als Mats Wieffer moest Thijs Dallinga (22) van ver komen om zijn carrière weer een boost te geven. En net als Wieffer speelde Dallinga zich afgelopen seizoen bij Excelsior in de spotlights. Terwijl FC Groningen, de club die hem categorisch over het hoofd zag, tegen degradatie vecht, ontmoet de Toulouse-spits in Frankrijk de groten der aarde.