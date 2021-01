Ervaringsdeskundige Marcel Kittel belt met Tom Dumoulin

Tom Dumoulin en Marcel Kittel schudden elkaar de hand tijdens de Giro d’Italia van 2016. Ⓒ HH/ANP

Een wereldtopper die de fiets aan de kant zet omdat hij zich wil bezinnen over zijn wielertoekomst. Tom Dumoulin is niet de eerste die het overkomt. De Duitse topsprinter Marcel Kittel maakte het tweemaal mee. In 2019 deed het hem besluiten definitief te stoppen. Dreigt dat ook voor Dumoulin? Kittel: „Alle begrip dat je die vraag stelt. Maar daar gaat het nu niet om. Tom moet eerst uitmaken wat hem gelukkig maakt. Dan zal automatisch duidelijk worden waar zijn toekomst ligt.”