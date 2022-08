FC Twente doet NEC in blessuretijd veel pijn

NEC is nog altijd in afwachting van de afronding van de transfer van Jasper Cillessen, bij NEC-FC Twente aandachtig toeschouwer op de tribune. De doelman en NEC zijn eruit en ook tussen Valencia en de Nijmeegse club zijn er geen problemen meer, maar een conflict tussen de doelman en zijn Spaanse werkgever gooit roet in het eten. ,,Het contract van Cillessen is klaar en er ligt een getekende transferovereenkomst met Valencia. Jasper en zijn zaakwaarnemer dachten een akkoord met Valencia te hebben, maar de voorwaarden zijn onderweg een beetje veranderd”, aldus technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC voor de wedstrijd tegen FC Twente.

Door de problemen rondom de afronding van de transfer van Cillessen stond Mattijs Branderhorst gewoon onder de lat tegen FC Twente. De Tielenaar, die een sterk seizoen achter de rug heeft, werd enthousiast begroet door het Nijmeegse publiek.

Enthousiasme

Enthousiasme was er ook bij de NEC’ers op het veld, want de thuisploeg begon uiterst gedreven tegen FC Twente. In vergelijking met de uitwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen FC Cukaricki had trainer Ron Jans zijn team op vier posities aangepast. Er stond in Nijmegen met Vaclav Cerny, Manfred Ugalde en Christos Tzolis een compleet nieuwe voorhoede, terwijl achterin Mees Hilgers had plaatsgemaakt voor Robin Pröpper, de aanvoerder, die na zijn blessure tegen Cukaricki nog op de bank begon.

Joshua Brenet (rechts) de man van de assist bij de winnende treffer. Ⓒ ANP/HH

Ondanks of misschien alle wisselingen was het erg tegenvallend wat FC Twente op de mat legde in Nijmegen. Het was de thuisploeg, die de meeste dadendrang toonde. Vooral Oussama Tannane was erg bedrijvig. De oud-speler van aartsrivaal Vitesse was vastbesloten om er een memorabel competitiedebuut voor NEC van te maken en verraste aan het begin van de wedstrijd FC Twente-doelman Lars Unnerstall bijna met een vanaf de middenlijn getrapte bal. Die zeilde over de lange Duitse doelman heen, maar ging rakelings naast het doel.

Tanane blijft gevaarlijk

Ook bij de ander twee gevaarlijke momenten voor rust van NEC was Tannane betrokken. De Amsterdammer stelde Unnerstall nog eens op de proef met een knal van afstand, maar vooral de manier waarop hij de nieuwe spits Pedro Marques vrijspeelde was knap. De Portugees kopte echter naast tot ontzetting van Tannane.

NEC bleek met de dadendrang voor rust het meeste van zijn kruit te hebben verschoten en zag FC Twente in de tweede helft de overhand nemen. Ondanks het inbrengen van frisse krachten als Sem Steijn, Virgil Misidjan, Denilho Cleonise en Ricky van Wolfswinkel lukte het FC Twente niet om kansen uit te spelen. De grootste kans van de tweede helft was uiteindelijk voor NEC, dat er in de slotfase gevaarlijk uitkwam op de counter. De inzet van Elayis Tavsan werd echter gekeerd door Unnerstall.

Toch de beslissing

Het leek uit te gaan draaien op een doelpuntloze middag, maar in blessuretijd was één moment van klasse van Joshua Brenet en invaller Steijn genoeg om de ploeg van Jans alsnog de drie punten te bezorgen. Steijn werd slim vrijgespeeld door een wippertje van Brenet en liet Branderhorst kansloos met een harde inzet. Een mooi moment voor de jonge Hagenaar onder toeziend oog van vader Maurice op de tribune. NEC zette nog even aan voor een slotoffensief en kreeg nog een kans, maar die werd verprutst door Calvin Verdonk, waardoor Cillessen zijn beoogde nieuwe werkgever als verliezer zag afdruipen.