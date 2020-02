Kruijswijk start seizoen net als Dumoulin later

„Hij had last, maar traint weer voluit. Steven zou eigenlijk Parijs-Nice rijden, maar start nu in de Ronde van Catalonië”, aldus Zeeman, die tevens liet weten dat Kruijswijk vandaag met Primoz Roglic, de derde van het supertrio voor de Tour de France, afreist naar Tenerife voor een trainingsstage. Na Catalonië rijdt Kruijswijk de Ronde van Romandië.

Eerder deze werd bekend dat Dumoulin zijn debuut voor de ploeg en zijn rentree na acht maanden afwezigheid, door een hardnekkige knieblessure, moest uitstellen. Hij miste daardoor de Ronde van Valencia en tevens start de Limburger niet in de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo over een maand. „Zonder specifiek op details in te gaan, kan ik zeggen dat darmklachten de aard van zijn problemen veroorzaken. We zijn op dit moment aan het onderzoeken wat het precies is”, liet Zeeman weten.

De rentree van Dumoulin staat op 6 april gepland in de Ronde van het Baskenland. „Daar gaan we nu nog steeds vanuit, maar nogmaals, eerst moeten we weten wat er scheelt. Volgens de huidige planning zou hij daarna de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden. En de Tour de France? Daar is ook nog genoeg tijd voor om die te halen.”

Met problemen van twee van de drie beoogde kopmannen voor de Tour de France zit het Jumbo-Visma momenteel niet mee, al is Kruijswijk dus volgens Zeeman geen punt van zorg meer. „Hij is weer volledig fit en sluit bij de ploeg aan. In Parijs-Nice zou Steven in principe in dienst rijden van Primoz. We laten die wedstrijd nu schieten voor hem, omdat hij dan beter voorbereid gaat naar Catalonië en daarna Romandië.”

