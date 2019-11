Groepsindeling EK voetbal

Groep A: Turkije, Italië, Zwitserland, Wales

Groep B: België, Rusland, Denemarken, Finland

Groep C: Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, (*Roemenië/play-offs A/D)

Groep D: Engeland, Kroatië, Tsjechië, (*Schotland/play-offs C)

Groep E: Spanje, Polen, Zweden, (*Ierland/play-offs B)

Groep F: Duitsland, Frankrijk, Portugal, (*Hongarije/play-offs A/D)

Het programma van de play-offduels op 26 en 31 maart:

A: Bulgarije - Hongarije, IJsland - Roemenië

B: Bosnië-Herzegovina - Noord-Ierland, Slowakije - Ierland

C: Noorwegen - Servië, Schotland - Israël

D: Georgië - Wit-Rusland, Noord- Macedonië - Kosovo

Een aantal landen wist voor de loting al al voor een groot deel waar het tijdens de groepsfase aan toe is en welke landen zij in de groep krijgen, indien die (aangegeven met *) zich plaatsen via de playoffs. Zo wisten bondscoach Ronald Koeman & co al dat het in de Johan Cruijff ArenA aan moet treden tegen Oekraïne en - indien het land een EK-ticket verovert - Roemenië.