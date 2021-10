Geen eerste ATP-finale voor Botic van de Zandschulp

Cilic had in beide sets al snel een break te pakken, en gaf die voorsprong tot twee keer toe niet meer weg. Bij een 2-5 achterstand in de eerste set vroeg de 26-jarige Van de Zandschulp een medische time out aan. Hij leek last te hebben van een verkoudheid.

Sterk toernooi

Ondanks zijn nederlaag tegen de US Open-kampioen van 2014 kan Van de Zandschulp terugkijken op een heel goede week tennis. Met vijf zeges (twee in de kwalificatie en drie in het hoofdtoernooi) onderstreepte hij zijn opmars in 2021. In september stuntte hij met een plek bij de laatste acht tijdens de US Open.

Tegen Cilic, die in de finale de Amerikaan Taylor Fritz treft, was hij wat minder scherp dan de afgelopen wedstrijden. Daarbij moet ook worden aangetekend dat de voormalig nummer drie van de wereld uit Kroatië op de momenten dat het moest uitstekend speelde en vooral steengoed serveerde.

Rublev

Van de Zandschulp kan terugkijken op een sterke week. Vooral zijn overwinningen op Sebastian Korda in de tweede ronde en die op Andrey Rublev in de kwartfinales maakten veel indruk. Rublev is de nummer zes van de wereld en was de nummer één van de wereld en titelverdediger in Sint-Petersburg.