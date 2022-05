Max Verstappen: ‘Moeilijk begin, geweldig einde’

Verstappen kreeg het niet cadeau. Hij kwam in ronde 9 in het grind terecht en vervolgens haperde ook zijn DRS-systeem. ,,Bij dat momentje had ik ineens veel wind in de rug en verloor ik de achterkant”, legde Verstappen uit. ,,Daarna was het lastig om in te halen, omdat DRS niet altijd werkte. Met een andere strategie konden we toch vooraan terechtkomen en onze eigen race rijden. Het was een moeilijk begin, maar een geweldig einde.”

De regerend wereldkampioen probeerde naar eigen zeggen gefocust te blijven. ,,Het was niet ideaal allemaal, maar ik ben blij met de winst. En ik ben ook blij voor Checo, want het is een super resultaat voor het team.”

Politiek correct

Checo, teamgenoot Sergio Pérez, was iets minder blij. De Mexicaan bleef politiek correct na afloop. ,,Mooi om voor het eerst op het podium te staan in Barcelona. Ik ben blij met het teamresultaat. Ik liet Max erlangs in de beginfase en dacht dat ik er later zelf ook langs mocht, om niet te veel tijd te verliezen en mijn eigen strategie te werken.”

Dat gebeurde niet. Pérez liet de op dat moment veel snellere Verstappen twee keer passeren, waardoor de Nederlander optimaal kon profiteren van de uitvalbeurt van Leclerc.