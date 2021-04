Spanjaard Soler grijpt met ritzege leiding in Ronde van Romandië

Zes renners gingen er vroeg in de heuvelachtige etappe in de Zwitserse regen vandoor en kregen zo’n 4 minuten voorsprong. De Belg Kobe Goossens van Lotto Soudal bleef als laatste over, maar werd op 10 kilometer voor de finish gegrepen.

Op de laatste klim demarreerde Soler. De wielrenner van Movistar pakte zo’n 25 seconden voorsprong en dat was op het natte parcours voldoende om de groep met klassementsfavorieten en enkele rappe mannen voor te blijven. De Deen Magnus Cort Nielsen werd op 22 seconden tweede, voor de Slowaak Peter Sagan.

Dennis, die sinds de zege in de proloog de leiding had, kwam op 1.21 minuut van de ritwinnaar binnen. De Australiër was ten val gekomen. Ook de Zwitser Stefan Küng, die deel uitmaakte van de eerdere kopgroep, was in de afdaling van de voorlaatste beklimming onderuit geschoven.

Wilco Kelderman (13e) en Thymen Arensman (22e) kwamen binnen in de eerste groep op 22 seconden van Soler. Steven Kruijswijk finishte als 37e in groep met Dennis.

Soler heeft in het klassement 14 seconden voorsprong op de Brit Geraint Thomas en de Australier Richie Porte, beiden van Ineos Grenadiers. Kelderman staat zevende op 21 seconden. Zaterdag volgt de koninginnenrit van de Ronde van Romandië met een lange slotklim naar Thyon. De rittenkoers duurt tot en met zondag.

Bora mikt op Sagan en Buchmann in Giro

Bora-hansgrohe heeft zoals verwacht Emanuel Buchmann en Peter Sagan als leiders in de ploeg aangewezen voor de Giro d’Italia die volgende week zaterdag begint. De Duitser Buchmann werd al eens vierde in de Tour de France (2019), maar het parcours van de Giro van dit jaar moet hem volgens de Duitse ploeg beter liggen.

Voor Sagan, die met name in de sprints wordt verwacht, is het de tweede keer dat hij aan de Giro deelneemt. Vorig jaar, bij zijn debuut in Italië, won hij een etappe. Buchmann nam nog niet eerder deel aan de Giro. Hij krijgt onder anderen vier Italiaanse ploeggenoten mee: Giovanni Aleotti, Cesare Benedetti, Matteo Fabbro en Daniel Oss. De ploeg voor de Giro bestaat verder uit de Pool Maciej Bodnar en de Oostenrijker Félix Grossschartner.