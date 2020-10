Van Dijk en Wijnaldum in stadsderby, Van de Beek kan kater wegspoelen

De zaterdag begint in Engeland met een van de mooiste affiches van de competitie. Rood tegen blauw in de stad van The Beatles, The Reds tegen The Toffees, Liverpool tegen Everton. Ofwel: the Merseyside Derby. Bij Liverpool heeft trainer Jürgen Klopp vast weer een basisplaats ingeruimd voor Virgil van Dijk, voor zijn ploegmaat bij Oranje geldt dat niet altijd. Georginio Wijnaldum heeft veel concurrentie op het middelveld.

Na de stadsderby van Liverpool en een uitstapje naar Londen is het de beurt aan Nathan Aké. De centrale verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, speelt met Manchester City in eigen huis tegen Arsenal.

De avond wordt afgesloten door Donny van de Beek. De zomeraanwinst van Manchester United hoopt met zijn ploeg de kater na de 1-6 nederlaag van de vorige speelronde tegen Tottenham weg te spoelen na een bezoek aan Newcastle United. In de vier wedstrijden van The Red Devils in de Premier League begon Van de Beek slechts één keer in de basis.

Programma en uitslagen

13.30 uur: Everton - Liverpool

16.00 uur: Chelsea - Southampton

18.30 uur: Manchester City - Arsenal

21.00 uur: Newcastle United - Manchester United

Bekijk hier het volledige programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.