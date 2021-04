Rood Steven Berghuis bij onbesliste strijd om plek vier tussen Feyenoord en Vitesse

door Jeroen Kapteijns

Met het oog op die vierde plaats, waaraan een plek in de voorronde van de Conference League is verbonden, had Vitesse nog betere zaken kunnen doen. Bij een overwinning zou het gat vijf punten zijn geworden en dat is erg veel met nog maar vier duels op het programma.

De Arnhemmers hadden over de hele wedstrijd gezien de betere kansen en speelden de slotfase met een man meer, nadat Steven Berghuis rood had gekregen. Het lukte Vitesse echter niet meer om door te drukken.

Een hoofdrol was er in de eerste helft weggelegd voor Feyenoord-doelman Justin Bijlow, die driemaal voortreffelijk redde in één-tegen-éénsituaties met Loïs Openda. Feyenoord gaf veel ruimte weg aan Vitesse en was erg slordig in balbezit. Met name Jens Toornstra was voor rust enkele keren ongewoon onzorgvuldig aan de bal. Maar ook Feyenoord kreeg kansen om de score te openen. De beste was voor Steven Berghuis na goed voorbereidend werk van Marcos Senesi, maar de topscorer van Feyenoord raakte de bal verkeerd.

Terugkeer van 6500 fans

De terugkeer van het publiek betekende dat de druk op de scheidsrechter ook weer groter was. Nog niet zoals het geval is met een volle Kuip, maar de 6500 lieten zich direct weer flink gelden en er waren volop situaties waarbij naar scheidsrechter Dennis Higler gekeken moest worden. Feyenoord-Vitesse was een vechtwedstrijd waarin fel om de bal werd gestreden en Higler flink met de gele kaarten moest wapperen. Alleen al in de eerste helft vijfmaal, waarvan vier keer voor Vitesse. Bij een stevige tackle van Maxi Wittek schreeuwde De Kuip om rood, maar Higler hield het bij geel. Het waren dure gele kaarten, want Wittek, Riechedly Bazoer en Sondre Tronstad missen nu volgende week de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle door een schorsing. Omdat dan ook Jacob Rasmussen nog geschorst is na zijn rode kaart in de bekerfinale, zal Vitesse dan zwaar gehandicapt zijn.

Rasmussen werd tegen Feyenoord vervangen door Tomas Hajek, terwijl Dominik Oroz speelde in plaats van de geblesseerde Eli Dasa. Feyenoord-trainer Dick Advocaat had in vergelijking met de wedstrijd tegen FC Utrecht van twee weken geleden basisplaatsen ingeruimd voor Luis Sinisterra en Orkun Kökcü. Dat ging ten koste van Uros Spajic en Leroy Fer. Die laatste kwam in de rust alweer in de ploeg voor Mark Diemers om het Feyenoord-middenveld te versterken.

De eerste grote kans van de tweede helft was voor Feyenoord, maar de toekomstige Ajax-doelman Remko Pasveer redde goed op de inzet van Berghuis. Daarna was Vitesse weer de gevaarlijkste ploeg, maar ook Armando Broja had het vizier niet op scherp staan. Het gebrek aan efficiëntie bij Openda en Broja heeft Vitesse dit seizoen al vaker parten gespeeld. Ook Feyenoord werd nog enkele malen dreigend, maar Pasveer stond prima op zijn post.

Rood Berghuis

Het beoogde slotoffensief van Feyenoord werd verstoord door een moment van onprofessionaliteit bij Berghuis. De topscorer van Feyenoord werd in een duel afgetroefd door Maxi Wittek en haalde uit frustratie zijn gram door de Duitser van achteren neer te halen. Scheidsrechter Higler aarzelde geen moment en trok de rode kaart. Wittek raakte geblesseerd door de overtreding en moest gewisseld worden.

Vorige week in de bekerfinale tegen Ajax was het Vitesse, dat een late rode kaart incasseerde. Toen wist Ajax daarvan te profiteren door nog binnen de negentig minuten een beslissing te forceren. Vitesse slaagde er zelf niet in om te profiteren van de numerieke meerderheid, maar zal niet ontevreden zijn over het eindresultaat, dat een behoorlijk perspectief biedt op de vierde plaats na 34 wedstrijden.