Van Barneveld maakt fans warm voor clash met Van Gerwen: ’Het is als Ajax-Feyenoord’

Vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld blikte vrijdag na zijn overwinning in de eerste ronde op Filip Sebesta alvast vooruit naar de clash met zijn landgenoot. „Michael en ik hebben al zo vaak tegen elkaar gespeeld en ik kan niet wachten om weer tegen hem te spelen”, zei hij in gesprek met de PDC.

Hij omschrijft het duel met Van Gerwen als een ’A-game’. „Het is zoals Bayern München tegen Borussia Dortmund, het is zoals Ajax tegen Feyenoord, het is zoals Manchester United tegen Liverpool.”

Ook Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert komen zaterdag in actie in Leverkusen.