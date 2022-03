Ook volleybalbond overstag: WK weggehaald uit Rusland

„De FIVB zal op zoek gaan naar een ander gastland of gastlanden om ervoor te zorgen dat de de nationale bonden, atleten, officials en fans zich allemaal veilig en trots voelen om deel te nemen aan een vreugdevol en vreedzaam sportfeest”, aldus de verklaring.

De Nederlandse volleybalbond Nevobo had maandag al laten weten dat het mannenteam niet naar het WK gaat, zolang dat in Rusland plaatsvindt. Oranje is op het evenement, dat voor 26 augustus tot en met 11 september staat gepland, samen met Argentinië, Iran en Egypte ingedeeld in poule F.

Rusland besloot vorige week buurland Oekraïne militair binnen te vallen. Sindsdien is er oorlog. Daarop vroeg het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vorige week aan alle internationale sportbonden om geen evenementen meer in Rusland of Wit-Rusland te laten plaatsvinden. Wit-Rusland is een bondgenoot van de Russen.