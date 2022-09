Premium Het beste van De Telegraaf

’Badr is gevaarlijk, maar ik ben absoluut favoriet’ Overeem vol vertrouwen naar laatste hoofdstuk legendarische trilogie

Door Daan ten Berge Kopieer naar clipboard

De spectaculaire geschiedenis tussen Overeem (r.) en Hari krijgt op 8 oktober zijn laatste bladzijde bijgeschreven. Ⓒ ANP/HH

In de winter van hun imposante vechtersloopbaan zetten kickboksers Alistair Overeem en Badr Hari op 8 oktober een punt achter hun onderlinge geschiedenis, die vele hoogtepunten kent. In 2008 trok Overeem spectaculair aan het langste eind, een jaar later bracht Hari de verhoudingen weer in evenwicht. In stadion Gelredome maken beide zwaargewichten tijdens hun ’final round’ in het kader van Collision 4 definitief uit wie de beste is. De Telegraaf blikte met een topfitte en zelfverzekerde Overeem vooruit op een clash die al maanden de tongen los maakt: „Ik ga hem aanpakken, dat is 100% zeker.”