Zevenkampster Anouk Vetter imponeert in Götzis

De wijze waarop Vetter de winst naar zich toe trok met een nieuw Nederlands record puntentotaal was imponerend. Ze kwam uit op 6693 punten, vier meer dan in Tokio vorig jaar. Dit weekend versloeg ze andere wereldtoppers zoals de regerend wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson uit Groot-Brittannië en Laura Ikaunice uit Letland. In het verleden stonden meerkampsters als Nadine Broersen en Dafne Schippers wel eens op het podium in Götzis maar nooit op de hoogste trede.

Vooral haar prestatie bij het speerwerpen sprak tot de verbeelding: nog nooit wierp iemand sinds de eerste editie van Götzis met vrouwen in 1981 verder dan haar 59,81 meter. Naast een persoonlijk record voor Vetter was de afstand tevens de tweede Nederlandse prestatie ooit. Vetter maakt het verschil vooral op de tweede dag. Zaterdag startte Vetter degelijk met 13.28 (wind -0,7 m/s) op de 100 meter horden, gevolgd door 1,74 meter bij het hoogspringen, 14,88 meter bij het kogelstoten en 23.76 (+1,3 m/s) op de 200 meter, maar zondag sprong ze 6,47 meter ver (-0,2 m/s), wierp vervolgens de speer naar een sensationele afstand en sloot haar zevenkamp af met een 800 meter in de regen in een tijd van 2.21.56.

De winst biedt Vetter in aanloop naar de wereldkampioenschappen atletiek in juli in het Amerikaanse Eugene en mogelijk daarna ook de EK atletiek in augustus in München volop perspectief om de strijd aan te gaan met tweevoudig olympisch kampioene Nafi Thiam uit België. Op 11 juni neemt ze daarop alvast een voorproefje door met de Belgische tijdens de Gouden Spike in Leiden te strijden om de winst op de 100 meter horden en het verspringen. Met Vetter mag Emma Oosterwegel ook deelnemen aan de WK. Zij behaalde vorig jaar in Tokio verrassend een bronzen medaille.